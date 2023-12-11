Новый президент Аргентины предупредил, что экономический шок неизбежен, а инфляция приближается к 200%

Ультралиберал Хавьер Милей официально стал президентом Аргентины в воскресенье после принятия присяги, через три недели после победы на выборах и всего через два года после вступления в политическую жизнь, сообщают AFP и Reuters.
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