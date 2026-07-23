Большой гибридный кроссовер появится в продаже: характеристики и цена

Возможность появления нового кроссовера на российском рынке уже прорабатывается. Но, как напомнили в компании «Рольф», сначала автомобиль должен появиться в Китае или на соседних рынках, а уже потом можно будет говорить о его стоимости в России, комплектациях и условиях доставки.
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