TD Mishka Avto
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TD Mishka Avto

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Можно ли ездить на машине сразу после покупки

Покупка новой машины – это важное событие в жизни каждого автолюбителя. Однако после приобретения машины многие водители задают себе один и тот же вопрос: когда же можно выехать на новом автомобиле? В данной статье мы рассмотрим самые распространенные вопросы на данную тему и предоставим на них ответы.

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