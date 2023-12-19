Можно ли ездить на машине сразу после покупки

Покупка новой машины – это важное событие в жизни каждого автолюбителя. Однако после приобретения машины многие водители задают себе один и тот же вопрос: когда же можно выехать на новом автомобиле? В данной статье мы рассмотрим самые распространенные вопросы на данную тему и предоставим на них ответы.