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Заикина одержала победу на «Мемориале Дениса Тена» среди юниорок, россиянки заняли весь пьедестал

Заикина одержала победу на «Мемориале Дениса Тена» среди юниорок, россиянки заняли весь пьедестал

Российская фигуристка Алиса Заикина победила в соревнованиях юниорок на турнире в Алма-Ате. По сумме двух программ она получила от судей 206,05 балла.

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