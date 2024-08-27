8 самых дорогих построек за всю историю человечества

Современный уровень научно-технического прогресса стал закономерным развитием и результатом деятельности великих ученых и инженеров, архитекторов и конструкторов прошлого — а также полета фантазии и амбиций их покровителей.
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