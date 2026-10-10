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Пронедра

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Физики предложили новые правила для классификации квантовых фаз материи

Физики предложили новые правила для классификации квантовых фаз материи

Физики Иллинойсского университета предложили способ классифицировать квантовые фазы в системах, взаимодействующих с окружающей средой.

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