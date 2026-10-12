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Британский политик Галлоуэй предрёк скорый распад Великобритании

Британский политик Галлоуэй предрёк скорый распад Великобритании

Распад Великобритании становится всё более вероятным, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия могут выйти из состава королевства уже в обозримом будущем, заявил лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Галлоуэй.

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