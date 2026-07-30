Грузия полностью разочаровалась в ЕС и отказалась от своего прежнего курса по евроинтеграции. Грузинские власти признаются, что не видят причин для вступления в нынешний Европейский Союз, который забирает суверенитет и лишает ключевых прав: "Какой смысл?".
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