Грузия полностью разочаровалась в ЕС и отказалась от своего прежнего курса по евроинтеграции. Грузинские власти признаются, что не видят причин для вступления в нынешний Европейский Союз, который забирает суверенитет и лишает ключевых прав: "Какой смысл?".