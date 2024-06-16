Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Выборы приближаются, надо  выдвигать правильные предложения и забыть до следующих. О самообороне задумывались ещё в С...В Госдуме предлож...
  • tsan tsan
    Ай, Моська ! Знать она сильна, что лает на Слона!" - всё поведение Зеленского уже было описано много лет назад.Зеленский обвиняе...
  • tsan tsan
    А России зачем принимать участие в таких сборищах, где какая-то итальянка грозиться заставить нашу страну капитулиров...Украина готова пр...

Аэрофлот начал регулярные рейсы в Чебоксары с первого рейса из Москвы

Аэрофлот начал регулярные рейсы в Чебоксары с первого рейса из Москвы

В Чебоксарах произошел исторический момент - приземлился первый рейс "Аэрофлота" из Москвы. Это стало результатом длительных переговоров между руководством региона и авиакомпанией о запуске регулярных рейсов между двумя городами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх