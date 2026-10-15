Спортивные выходные в Тверской области: календарь мероприятий 16–19 октября. Жителей и гостей Верхневолжья приглашают на серию спортивных мероприятий, которые пройдут в Твери и муниципалитетах региона с 16 по 19 октября — сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.
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