Пленный боец ВСУ рассказал о принимавшем наркотики герое Украины Волыне

Командир батальона 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский, известный под позывным Волына и которому на Украине присвоено звание героя, употреблял наркотики на боевом посту во время боев в Мариуполе.
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