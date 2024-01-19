Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Выборы президента будут проходить в течение трех дней Журналистам АГН «Москва» популярная писательница Дарья Донцова сообщила, что поддержала решение в Москве 19 января о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году.
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