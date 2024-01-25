Приложения для iOS активно используют push-уведомления для кражи данных пользо...

Приложения для iOS активно используют push-уведомления для кражи данных пользователяИсследователь по безопасности Томми Мыск недавно выявил, что некоторые из популярных приложений для iPhone используют функцию push-уведомлений для тайной передачи пользовательских данных, обходя ограничения системы iOS, касающиеся фоновых программ.
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