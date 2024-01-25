НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

2 подписчика

Приложения для iOS активно используют push-уведомления для кражи данных пользо...

Приложения для iOS активно используют push-уведомления для кражи данных пользо...

Приложения для iOS активно используют push-уведомления для кражи данных пользователяИсследователь по безопасности Томми Мыск недавно выявил, что некоторые из популярных приложений для iPhone используют функцию push-уведомлений для тайной передачи пользовательских данных, обходя ограничения системы iOS, касающиеся фоновых программ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх