Приложения для iOS активно используют push-уведомления для кражи данных пользо...

Приложения для iOS активно используют push-уведомления для кражи данных пользователяИсследователь по безопасности Томми Мыск недавно выявил, что некоторые из популярных приложений для iPhone используют функцию push-уведомлений для тайной передачи пользовательских данных, обходя ограничения системы iOS, касающиеся фоновых программ.