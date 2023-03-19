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Нью-Йорк решил изменить школьные стандарты для повышения успеваемости

Нью-Йорк решил изменить школьные стандарты для повышения успеваемости

Штат Нью-Йорк изменит требования, предъявляемые к учащимся для достижения «профессионального уровня» на тестах штата по математике и английскому языку, назвав прошлогодние провально низкие баллы «новой нормой», сообщил 17 марта сайт Times Union.

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