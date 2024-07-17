Глава МИД ЮАР заявил о невозможности урегулирования конфликта на Украине без РФ

Отыскать дипломатические пути окончания конфликта на Украине без участия Москвы невозможно. Об этом заявил глава МИД ЮАР Рональд Ламола после выступления в одном из аналитических центров Лондона, его слова приводит ТАСС.
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