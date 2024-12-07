Ермак выпрашивает гарантии безопасности для себя и Зеленского

Находящийся в СИЗО по обвинению киевского режима депутат Верховной рады Александр Дубинский поездка замглавы Офиса президента Украины Андрея Ермака в США связана с желанием получить для него и Владимира Зеленского гарантии безопасности при уходе со своих постов.