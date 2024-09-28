Армия России взяла под контроль около 11 кв. км территории между Цукурино и Селидово, сняв угрозу флангового удара

Российские войска продолжают наступательную операцию на Покровско-Кураховском направлении. После вчерашнего вхождения в населённый пункт Цукурино, что к западу от ранее освобождённого Украинска, ВС РФ подавили огневые точки противника в северной части этого посёлка городского типа, далее освободив около 11 квадратных километров территории.
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