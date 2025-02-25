Трамп решил добить Зеленского окончательно, настаивая на его встрече с Путиным Что России есть смысл подписать с просроченным президентом Украины На фото: президент США Дональд Трамп Владимиру Путину необходимо встретиться с Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, считает президент США Дональд Трамп.
Трамп решил добить Зеленского окончательно, настаивая на его встрече с Путиным
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Трамп решил добить Зеленского. Однако думаю что это не так. Ему нужны быстрые результаты и это может решить прямой контакт. А вот Путину сесть за стол переговоров с убийцей русских людей это будет несмываемое пятно! И Рада отказалась продлять его полномочия. Так нет там легитимного человека на переговоры - только капитуляция и пусть Сырский подписывает!
Ответить
23 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Не Трампу решать за ВВП !!!! Такая встреча исключена, и решение будет принимать ВВП, а он способен принять правильное решение !!! НЕ НАДО ВВП ПРОВЕРЯТЬ НА ВШИВОСТЬ !!!
Ответить
21 час.
Юрий Ильинов
Клоун должен быть в кандалах.
Ответить
20 час.
Свежие комментарии