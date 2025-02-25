Трамп решил добить Зеленского окончательно, настаивая на его встрече с Путиным

Геннадий Бережнов

Трамп решил добить Зеленского. Однако думаю что это не так. Ему нужны быстрые результаты и это может решить прямой контакт. А вот Путину сесть за стол переговоров с убийцей русских людей это будет несмываемое пятно! И Рада отказалась продлять его полномочия. Так нет там легитимного человека на переговоры - только капитуляция и пусть Сырский подписывает!