Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Клоун должен быть в кандалах.Трамп решил добит...
  • Владимир Моргунов
    Не Трампу решать за ВВП !!!! Такая встреча исключена, и решение будет принимать ВВП, а он способен принять правильное...Трамп решил добит...
  • Геннадий Бережнов
    Трамп решил добить Зеленского. Однако думаю что это не так. Ему нужны быстрые результаты и это может решить прямой ко...Трамп решил добит...

Трамп решил добить Зеленского окончательно, настаивая на его встрече с Путиным

Трамп решил добить Зеленского окончательно, настаивая на его встрече с Путиным

Трамп решил добить Зеленского окончательно, настаивая на его встрече с Путиным Что России есть смысл подписать с просроченным президентом Украины На фото: президент США Дональд Трамп Владимиру Путину необходимо встретиться с Владимиром Зеленским для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, считает президент США Дональд Трамп.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Трамп решил добить Зеленского. Однако думаю что это не так. Ему нужны быстрые результаты и это может решить прямой контакт. А вот Путину сесть за стол переговоров с убийцей русских людей это будет несмываемое пятно! И Рада отказалась продлять его полномочия. Так нет там легитимного человека на переговоры - только капитуляция и пусть Сырский подписывает!
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23 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Не Трампу решать за ВВП !!!! Такая встреча исключена, и решение будет принимать ВВП, а он способен принять правильное решение !!! НЕ НАДО ВВП ПРОВЕРЯТЬ НА ВШИВОСТЬ !!!
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21 час.
Юрий Ильинов
Клоун должен быть в кандалах.
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20 час.
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