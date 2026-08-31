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МОСИНФОРМ

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«Моспитомец» выпустил подборку анкет кошек и собак из городских приютов

«Моспитомец» выпустил подборку анкет кошек и собак из городских приютов

Ко Дню ветеринарного работника, который отмечают 31 августа, сервис «Моспитомец» на mos.ru собрал анкеты кошек и собак из столичных приютов, ожидающих новых хозяев.

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