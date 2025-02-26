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Как российский актер спрятался от СВО в США и почему снова вернулся в Россию

Как российский актер спрятался от СВО в США и почему снова вернулся в Россию

Как российский актер спрятался от СВО в США и почему снова вернулся в Россию Ирина ВальковаИстория российского актера, сбежавшего от СВО, принявшего ислам, уехавшего в США, а теперь вернувшегося обратно в Россию, является ярким примером того, как быстро могут меняться жизненные пути, а также того, как важно быть искренним с собой, не забывая свои корни.

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