Война на три фронта: эскалация между Израилем и хуситами усилилась

Противостояние стран Запада с хуситами в Йемене переросло в новый конфликт на Ближнем Востоке. Накануне бойцы движения «Ансар Аллах» атаковали беспилотником Тель-Авив, в результате один человек погиб, еще восемь получили ранения.
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