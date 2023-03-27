Когда в ноябре 1982 года страна прощалась с упокоившимся генсеком Леонидом Ильичем Брежневым, многие даже не подозревали, что уходит целая эпоха

Когда в ноябре 1982 года страна прощалась с покойным Генеральным секретарем Леонидом Ильичем Брежневым, многие и не подозревали, что уходит целая эпоха.
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