19-летний русский футболист Никита Чупилка, живущий в США и играющий в полупрофессиональной третьей лиге на восточном побережье Флориды за команду Shark Ghost U20, дал интервью «19-летний русский футболист Никита Чупилка, живущий в США и играющий в полупрофессиональной третьей лиге на восточном побережье Флориды за команду Shark Ghost U20, дал интервью «Чемпионату», в котором в числе прочего раскритиковал американскую еду.