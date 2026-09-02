19-летний русский футболист Никита Чупилка, живущий в США и играющий в полупрофессиональной третьей лиге на восточном побережье Флориды за команду Shark Ghost U20, дал интервью «19-летний русский футболист Никита Чупилка, живущий в США и играющий в полупрофессиональной третьей лиге на восточном побережье Флориды за команду Shark Ghost U20, дал интервью «Чемпионату», в котором в числе прочего раскритиковал американскую еду.
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