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next WAR

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Сегодня в России отмечается День военного топографа

Сегодня в России отмечается День военного топографа

Сегодня, 8 февраля, в России свой профессиональный праздник отмечают специалисты-военнослужащие одной из самых на первый взгляд гражданских профессий, без работы которых сложно представить любую, даже самую малую, войсковую операцию.

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