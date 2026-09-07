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Военное обозрение

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Командование ВСУ опровергает потерю Святогорска спустя неделю после освобождения

Командование ВСУ опровергает потерю Святогорска спустя неделю после освобождения

Украинская сторона опубликовала сразу два видео из города, но подтверждения даты съёмки нет.

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