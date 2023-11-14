Эксперт рассказал о причинах продвижения ВС РФ под Артемовском и Купянском

Когда в обороне противника появляется брешь и он не ожидает атак с нашей стороны, Вооруженные силы России пользуются этим моментом и изменяют линию боевого соприкосновения, смещая ее на запад, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
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