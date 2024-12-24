«Один бокал шампанского под куранты»: врач-нарколог — о том, как отпраздновать Новый год без вреда для здоровья

Специалист дал рекомендации также относительно действий при передозировке алкоголем Новогодние праздники — это особенное время, когда хочется больше времени проводить с родными, наслаждаясь теплом общения, которого порой не хватает в будние дни.
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