Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналиста Бориса Максудова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live" выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, который был ранен после атаки украинского беспилотника в Запорожской области.
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