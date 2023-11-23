Захарова выразила соболезнования в связи с гибелью журналиста Бориса Максудова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live" выразила соболезнования в связи со смертью корреспондента телеканала "Россия-24" Бориса Максудова, который был ранен после атаки украинского беспилотника в Запорожской области.