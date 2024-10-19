Правовая путаница с СВО позволяет странам НАТО неофициально войти на Украину – Харабуга. Запад может воспользоваться тем, что война на Украине не объявлена, и за участие в спецоперации можно не опасаться удара «Искандерами» по своей территории.
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