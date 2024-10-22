«Я бы дал штраф Максу. И ещё один»: Оруджев — о Ферстаппене в Остине

СоцсетиРоссийский гонщик, бронзовый призёр Мировой серии Renault Егор Оруджев прокомментировал ситуацию на Гран При США, когда судьи не стали штрафовать голландского пилота Red Bull Макса Ферстаппена, но выписали штраф британцу Ландо Норрису из McLaren.