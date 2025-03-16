Генерал Бужинский: ВС России может без боя освободить земли новых регионов

Бужинский заявил о том, что Россия может без боя занять неосвобожденные земли новых регионов.Бывший замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский рассказал, на каких условиях Россия сможет контролировать территории еще не освобожденные земли новых территорий.
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