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Песков назвал рост популярности АдГ выигрышным на фоне заявлений Мерца

Песков назвал рост популярности АдГ выигрышным на фоне заявлений Мерца

Рост популярности партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) выглядит выигрышным на фоне заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

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