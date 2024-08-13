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Экспорт алюминия из России в Азию растет: Южная Корея увеличивает импорт

Экспорт алюминия из России в Азию растет: Южная Корея увеличивает импорт Татьяна АрестоваРоссийский алюминий, как и ряд других продуктов, оказался в противоречивой ситуации.

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