Африканское поместье редких длинношеих животных

Недалеко от Найроби расположено огромное поместье. Оно примечательно тем, что в округе обитают находящиеся под угрозой исчезновения жирафы Ротшильда, которых кормили из окна Мик Джаггер и Уолтер Кронкайт.
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