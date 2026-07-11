УНИКС подписал Александра Гудумака

33-летний форвард Александр Гудумак (203 см) продолжит карьеру в УНИКСе. Сезон-2025/26 Гудумак провел в МБА-МАИ, набирая 8,1 очка, 3 подбора и 1,1 передачи за 16,9 минуты в среднем в Лиге ВТБ, однако смог выйти на площадку только в 11 матчах.