Фёдор Бондарчук подарил жене элитную квартиру в Петербурге

До недавнего времени о подарке знали только близкие друзья. Известный российский режиссёр, продюсер и актёр Фёдор Бондарчук решил порадовать молодую супругу Паулину Андрееву и купил актрисе элитную квартиру в Петербурге.
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