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Незаглубленный фундамент

Незаглубленный фундамент

Незаглубленный фундамент при строительстве на пучинистых грунтах исполь­зуется в основном при возведении легких нежестких домов, допускающих деформа­ции своего каркаса с сохранением эксплуатационных качеств и требуемого внешне­го вида.

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