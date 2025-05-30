Странная речь Эрдогана стала главной новостью в Турции. Говорят, инфаркт

Царьград IMAGO/Turkish presidency apaim/Globallookpress Странная речь президента Турции Реджепа Эрдогана стала главной новостью в соцсетях в Турции.
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