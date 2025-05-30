Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Странная речь Эрдогана стала главной новостью в Турции. Говорят, инфаркт

Странная речь Эрдогана стала главной новостью в Турции. Говорят, инфаркт

Царьград IMAGO/Turkish presidency apaim/Globallookpress Странная речь президента Турции Реджепа Эрдогана стала главной новостью в соцсетях в Турции.

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Комментарии
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Андрей
поручкался с зелебобом-жди , придёт писец.
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16 час.
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