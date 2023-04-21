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Экс-военный США: Запад должен принудить Зеленского к переговорам с РФ

Экс-военный США: Запад должен принудить Зеленского к переговорам с РФ

REUTERS/Aleksandra Szmigiel Бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что власти стран коллективного Запада должны заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, иначе его страна будет уничтожена.

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