REUTERS/Aleksandra Szmigiel Бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что власти стран коллективного Запада должны заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, иначе его страна будет уничтожена.
REUTERS/Aleksandra Szmigiel Бывший подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что власти стран коллективного Запада должны заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, иначе его страна будет уничтожена.
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