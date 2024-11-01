В пострадавшей от ливней Испании жители опустошают затопленные магазины

В Испании наблюдается массовое опустошение затопленных магазинов, вызванное недавними наводнениями.По данным Daily Mail, в Валенсии задержано как минимум 39 человек, подозреваемых в мародерстве, особенно в популярном торговом центре Бонайре.
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