День 1194: «Аэрофлот» до конца 2025 года запустит отечественную стриминговую систему развлечений на широкофюзеляжных самолётах

﻿﻿Мы собираем новости, события и мнения о том, как реагируют рынки, банки и компании. Фото предоставлено Российским информационным агентством Курсы, биржи, банки Процентная ставка Центрального банка на 1 июня 2025 года: Доллар США - 78,62 рубля (на 12 копеек больше, чем 30 мая).