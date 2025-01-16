Специалист назвал оптимальное время суток для чашки ароматного кофе

Время употребления кофе влияет на то, как он воздействует на организм, рассказал врач-кардиолог Аурелио Рохас.
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