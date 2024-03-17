Появилось эффектное видео с уничтожением танка Abrams под Авдеевкой

В "Zvezdanews" показали, как русские военные ликвидировали американскую боевую бронированную машинуВ телеграм-канале "Zvezdanews" появилось видео, где ВС России наносят удар по американскому танку Abrams и уничтожают весь его экипаж.
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