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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бобровский вышел на 18-е место по победам среди вратарей в НХЛ. У него 374 победы в 665 играх

Вратарь «Флориды» отразил 38 из 39 бросков против «Эдмонтона» (5:1) и стал 3-й звездой матча. Россиянин прервал серию из двух поражений.

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