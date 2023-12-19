Совет директоров российского ЦБ сегодня нанёс очередной удар по экономике страны

САША ЛЕПАЕВ

предатели России у нас очевидные и уже не раз пакости делают. а почему руководство молчит и позволяет такое вытворять. разогнать эту шарашкину контору. неужели в стране нет умных людей.почему эта баба еще занимает эту должность.сколько она будет гадить.