© VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО ПРОНЬКО ПРИЗВАЛ К РАСЧЛЕНЕНИЮ ЦЕНТРОБАНКА. ПОВОД БОЛЕЕ ЧЕМ СЕРЬЁЗЕН Совет директоров российского ЦБ сегодня нанёс очередной удар по экономике страны – в пятый раз подряд повысив ключевую ставку на 100 б.
Совет директоров российского ЦБ сегодня нанёс очередной удар по экономике страны
Комментарии
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Александр
Читайте вменяемых авторов https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43327105909/Ne-stoit-lyudey-do-kraynostey-dovodit-Ili-nemnogo-pro-zabluzhden?utm_referrer=mirtesen.ru ,а не бред с "Царь-града".
Не стоит людей до крайностей доводить? Или немного про заблуждения. - Неспешный разговор - 19 декабря - 43327105909
Неспешный разговор - МирТесен
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7 час.
САША ЛЕПАЕВ
предатели России у нас очевидные и уже не раз пакости делают. а почему руководство молчит и позволяет такое вытворять. разогнать эту шарашкину контору. неужели в стране нет умных людей.почему эта баба еще занимает эту должность.сколько она будет гадить.
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7 час.
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