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Совет директоров российского ЦБ сегодня нанёс очередной удар по экономике страны

Совет директоров российского ЦБ сегодня нанёс очередной удар по экономике страны

© VLADIMIR BARANOV/GLOBALLOOKPRESS ЮРИЙ ПРОНЬКО ПРОНЬКО ПРИЗВАЛ К РАСЧЛЕНЕНИЮ ЦЕНТРОБАНКА. ПОВОД БОЛЕЕ ЧЕМ СЕРЬЁЗЕН Совет директоров российского ЦБ сегодня нанёс очередной удар по экономике страны – в пятый раз подряд повысив ключевую ставку на 100 б.

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Комментарии
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Александр
Читайте вменяемых авторов https://nespeshnyrazgovor.mirtesen.ru/blog/43327105909/Ne-stoit-lyudey-do-kraynostey-dovodit-Ili-nemnogo-pro-zabluzhden?utm_referrer=mirtesen.ru  ,а не бред с &quot;Царь-града&quot;.
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САША ЛЕПАЕВ
предатели России у нас очевидные и уже не раз пакости делают. а почему руководство молчит и позволяет такое вытворять. разогнать эту шарашкину контору. неужели в стране нет умных людей.почему эта баба еще занимает эту должность.сколько она будет гадить.
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7 час.

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