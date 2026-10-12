От ВАЗ-2101 до LADA Iskra TMS: на Moscow Raceway представили новый гоночный Кубок и отметили 55 лет побед

От ВАЗ-2101 до LADA Iskra TMS: на Moscow Raceway представили новый гоночный Кубок и отметили 55 лет победПресс-служба «ТМС Моторспорт»10 октября на автодроме Moscow Raceway прошёл фестиваль LADA Iskra Cup Fest, посвящённый 55-летию спортивной истории АВТОВАЗа.
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