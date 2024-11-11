НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Все о футболе

9 подписчиков

Антон Миранчук может не сыграть до конца года

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук, который в воскресенье, 10 ноября, как и предполагал «СЭ», пропустил матч 14-го тура швейцарской суперлиги с «Люцерном» (4:2), может на выйти на поле вплоть до новогодней паузы из-за проблем с приводящей мышцей бедра.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх