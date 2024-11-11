Антон Миранчук может не сыграть до конца года

Российский полузащитник «Сьона» Антон Миранчук, который в воскресенье, 10 ноября, как и предполагал «СЭ», пропустил матч 14-го тура швейцарской суперлиги с «Люцерном» (4:2), может на выйти на поле вплоть до новогодней паузы из-за проблем с приводящей мышцей бедра.