Ради привлечения клиентов и продажи услуг специалисты готовы на многое. Иногда их фантазия выходит за рамки здравого смысла, порождая настоящие шедевры.
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