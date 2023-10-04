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Депутат Буцкая: учителям в России присвоен статус "Человека года"

Депутат Буцкая: учителям в России присвоен статус "Человека года"

В России 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. Это говорит о том, что роль учителя для страны именно сейчас как никогда важна, заявила первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, член комиссии по обеспечению жилищных прав граждан, координатор проекта ОНФ "Время рожать" Татьяна Буцкая.

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