Лжебанкиры похитили миллионы у матери погибшего на Украине военного

Они убедили ее перевести 12,5 млн. рублей на указанные ими счета.Четверо жителей Казани от 20 до 22 лет задержаны по подозрению в хищении 12,5 миллионов рублей путем обмана матери погибшего в спецоперации на Украине российского военнослужащего.