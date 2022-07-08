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Лжебанкиры похитили миллионы у матери погибшего на Украине военного

Лжебанкиры похитили миллионы у матери погибшего на Украине военного

Они убедили ее перевести 12,5 млн. рублей на указанные ими счета.Четверо жителей Казани от 20 до 22 лет задержаны по подозрению в хищении 12,5 миллионов рублей путем обмана матери погибшего в спецоперации на Украине российского военнослужащего.

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